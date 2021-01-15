ПФУ назвав частку пенсіонерів з виплатами понад 10 тисяч гривень

Відносно високі пенсії отримують 3% українців
Пенсії понад 10 тисяч гривень за станом на 1 січня 2021 року отримували 336 985 українців. Це складає 3,0% від загального числа пенсіонерів (11 130 954 осіб).
Про це свідчать дані на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ).
За даними ПФУ понад 50% українців отримують пенсії до 3 тисяч гривень.
Розмір пенсій розподіляється наступним чином:
Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 11 130 954 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 507,51 гривень.
Нагадаємо, для частини непрацюючих пенсіонерів з 1 січня 2021 року мінімальна пенсія за віком зросла з 2000 до 2400 грн. Це відбулося в зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 5000 до 6000 грн.