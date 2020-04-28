ПФУ назвал долю пенсионеров с выплатами более 5 тыс. грн

Более 5 тысяч получают 1,4 млн из 11,3 млн украинских пенсионеров
По состоянию на 1 апреля пенсии свыше 5 тыс. грн получают 1 377 024 украинцев, что составляет 12,3% от общего числа пенсионеров (11 268 327 человек).
По данным ПФУ две трети украинцев получают пенсии до 3 тыс. грн.
Размер пенсий распределяется следующим образом
Напомним, по состоянию на 1 апреля средний размер выплаты 11,3 млн пенсионеров составлял 3170,14 гривен. Таким образом, с начала 2020 средний размер пенсий вырос на 87,16 гривен или на 2,8% (на 1 января 2020 года средний размер пенсий составлял 3082,98 грн).
Отметим, по данным ПФУ, средняя средняя пенсия судей составяла 49 844,23 грн.