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ПФУ назвал категорию украинцев с самой высокой пенсией

Новости » Экономика     28.04.2020 - 14:09
ПФУ назвал категорию украинцев с самой высокой пенсией
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Бывшие судьи получают почти 50 тысяч гривен ежемесячно

По состоянию на 1 апреля общая численность пенсионеров в Украине составила 11 268 327 человек, а средний размер пенсионной выплаты - 3 170,14 грн. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным ПФУ, выплаты получали:

  • пенсии по возрасту - 8 467 091 человек, средняя пенсия - 3 166,53 грн,
  • по инвалидности - 1 411 732 человек, средняя пенсия - 2 499,74 грн,
  • в связи с потерей кормильца - 538 157 человек, средняя пенсия - 2 753,18 грн,
  • за выслугу лет - 218 988 человек, средняя пенсия - 2 882,06 грн,
  • социальные пенсии - 75 971 человек, средняя пенсия - 1 655,77 грн,
  • по инвалидности - 1 411 732 человек, средняя пенсия - 2 499,74 грн,
  • пожизненное денежное содержание судей - 3 380 человек, средняя пенсия - 49 844,23 грн
  • Кроме того, пенсии военнослужащих получали 553 188 человек, средняя пенсия - 5 378,17 грн.

ПФУ назвал категорию украинцев с самой высокой пенсией

pfu.gov.ua

Напомним, по состоянию на 1 апреля, средний размер выплаты 11,3 млн пенсионеров составлял 3170,14 гривен. Таким образом, с начала 2020 средний размер пенсий вырос на 87,16 гривен или на 2,8% (на 1 января 2020 года средний размер пенсий составлял 3082,98 грн).

Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины 23 апреля направил 9,9 млрд гривен на выплату одноразовой денежной помощи пенсионерам в размере 1 000 гривен.

Отметим, ежемесячное пожизненное денежное содержание выплачивается судье в отставке в размере 50% судейского вознаграждения судьи, работающего на соответствующей должности.

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