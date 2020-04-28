ПФУ назвав частку пенсіонерів з виплатами більше 5 тис. грн

Більше 5 тисяч отримують 1,4 млн з 11,3 млн українських пенсіонерів
За станом на 1 квітня пенсії понад 5 тис. грн отримують 1 377 024 українців, що становить 12,3% від загального числа пенсіонерів (11 268 327 осіб).
За даними ПФУ дві третини українців отримують пенсії до 3 тис. грн.
Розмір пенсій розподіляється наступним чином
Нагадаємо, станом на 1 квітня середній розмір виплати 11,3 млн пенсіонерів становив 3170,14 гривень. Таким чином, з початку 2020 середній розмір пенсій зріс на 87,16 гривень або на 2,8% (на 1 січня 2020 року середній розмір пенсій становив 3082,98 грн).
Відзначимо, за даними ПФУ, середня середня пенсія суддів становила 49 844,23 грн.