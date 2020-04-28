ПФУ назвав частку пенсіонерів з виплатами більше 5 тис. грн

За станом на 1 квітня пенсії понад 5 тис. грн отримують 1 377 024 українців, що становить 12,3% від загального числа пенсіонерів (11 268 327 осіб).

За даними ПФУ дві третини українців отримують пенсії до 3 тис. грн.

Розмір пенсій розподіляється наступним чином

до 1400 грн - 0,7%, 76 166 чоловік, середня пенсія - 931,39 грн,

від 1401 до 1500 грн - 0,01%, 1 609 осіб, середня пенсія - 1 449,35 грн,

від 1501 до 2000 грн - 33,4%, 3 762 341 чоловік, середня пенсія - 1 833,84 грн,

від 2001 до 3000 грн - 33,2%, 3 747 115 чоловік, середня пенсія - 2 421,55 грн,

від 3001 до 4000 грн - 13,6%, 1 532 423 чоловік, середня пенсія - 3 439,65 грн,

від 4001 до 5000 грн - 6,8%, 771 649 людина середня пенсія - 4 447,7 грн,

від 5001 до 10000 грн - 9,9%, 1 112 118 чоловік, середня пенсія - 6 764,02 грн,

понад 10000 грн - 2,4%, 264 906 осіб, середня пенсія - 13 023,66 грн

Нагадаємо, станом на 1 квітня середній розмір виплати 11,3 млн пенсіонерів становив 3170,14 гривень. Таким чином, з початку 2020 середній розмір пенсій зріс на 87,16 гривень або на 2,8% (на 1 січня 2020 року середній розмір пенсій становив 3082,98 грн).

Відзначимо, за даними ПФУ, середня середня пенсія суддів становила 49 844,23 грн.