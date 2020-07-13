ПФУ назвал число пенсионеров с выплатами свыше 10 тысяч гривен

Пенсии свыше 10 тысяч гривен по состоянию на 1 июля 2020 года получали 332 588 украинцев. Это составляет 2,9% от общего числа пенсионеров (11 241 834 человек).

Об этом свидетельствуют данные на сайте ПФУ.

По данным ПФУ две трети украинцев получают пенсии до 3 тысяч гривен.

Размер пенсий распределяется следующим образом:

до 1400 грн - 0,6%, 70 487 человек, средняя пенсия - 967,71 грн,

от 1401 до 1500 грн - 0,01%, 1 465 человек, средняя пенсия - 1 449,83 грн,

от 1501 до 2000 грн - 16,4%, 1 845 674 человек, средняя пенсия - 1 749,94 грн,

от 2001 до 3000 грн - 45,9%, 5 158 392 человек, средняя пенсия - 2 348,32 грн,

от 3001 до 4000 грн - 14,9 %, 1 671 624 человек, средняя пенсия - 3 450,31 грн,

от 4001 до 5000 грн - 7,9%, 884 418 человек, средняя пенсия - 4 449,10 грн,

от 5001 до 10000 грн - 11,4%, 1 277 186 человек, средняя пенсия - 6 745,50 грн,

более 10000 грн - 2,9%, 264 906 человек, средняя пенсия - 13 284,21 грн.

Напомним, Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 года.

Перерасчет проведен в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 июня 2020 года, средний размер выплаты для 11,242 млн пенсионеров составлял 3 393,54 гривен.

Таким образом, с начала 2020 средний размер пенсий вырос на 310,56 гривен или на 10,1%