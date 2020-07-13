ПФУ назвав число пенсіонерів з виплатами понад 10 тисяч гривень

Пенсії понад 10 тисяч грн станом на 1 липня 2020 року отримували 332 588 українців. Це становить 2,9% від загального числа пенсіонерів (11 241 834 осіб).

Про це свідчать дані на сайті ПФУ.

За даними ПФУ дві третини українців отримують пенсії до 3 тис. грн.

Розмір пенсій розподіляється наступним чином:

до 1400 грн - 0,6%, 70 487 осіб, середня пенсія - 967,71 грн,

від 1401 до 1500 грн - 0,01%, 1 465 осіб, середня пенсія - 1 449,83 грн,

від 1501 до 2000 грн - 16,4%, 1 845 674 осіб, середня пенсія - 1 749,94 грн,

від 2001 до 3000 грн - 45,9%, 5 158 392 осіб, середня пенсія - 2 348,32 грн,

від 3001 до 4000 грн - 14,9 %, 1 671 624 осіб, середня пенсія - 3 450,31 грн,

від 4001 до 5000 грн - 7,9%, 884 418 осіб, середня пенсія - 4 449,10 грн,

від 5001 до 10000 грн - 11,4%, 1 277 186 осіб, середня пенсія - 6 745,50 грн,

понад 10000 грн - 2,9%, 264 906 осіб, середня пенсія - 13 284,21 грн

Нагадаємо, Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 року.

Перерахунок проведено у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1638 грн до 1712 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 1 червня 2020 року, середній розмір виплати для 11,242 млн пенсіонерів становив 3 393,54 гривень.

Таким чином, з початку 2020 середній розмір пенсій зріс на 310,56 гривень або на 10,1%