ПФУ назвал число пенсионеров, которые получают субсидии наличными

Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

До начала отопительного сезона на субсидии выделяются минимальные суммы

В октябре 2019 года Пенсионный фонд Украины обеспечил выплату жилищных субсидий пенсионерам на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме за сентябрь 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

По данным пресс-службы, субсидии наличными получили 660,9 тыс. пенсионеров на общую сумму 155,1 млн грн.

Напомним, что с 1 марта 2019 года субсидии начали выплачивать деньгами. Пенсионеры получают деньги для оплаты коммунальных платежей вместе с пенсией. Пенсионеры среди субсидиантов составляют около 75%.

Как сообщало РБК-Украина, в проекте государственного бюджета на 2020 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме предусмотрено 47,6 млрд грн, что на 8,4 млрд грн меньше, чем в 2019 году.

Отметим, субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в сентябре 2019 года получали 2335,8 тыс. домохозяйств. По данным статистического ведомства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в сентябре 2019 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 13,1% и составил в 115,7 грн.