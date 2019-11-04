ПФУ назвав число пенсіонерів, які отримують субсидії готівкою

Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

До початку опалювального сезону на субсидії виділяються мінімальні суми

У жовтні 2019 року Пенсійний фонд України забезпечив виплату житлових субсидій пенсіонерам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі за вересень 2019 року. Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

За даними прес-служби, субсидії готівкою отримали 660,9 тис. пенсіонерів на загальну суму 155,1 млн грн.

Нагадаємо, що з 1 березня 2019 року субсидії почали виплачувати грошима. Пенсіонери отримують гроші для оплати комунальних платежів разом з пенсією. Пенсіонери серед субсидиантов становлять близько 75%.

Як повідомляло РБК-Україна, в проекті державного бюджету на 2020 рік на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі передбачено 47,6 млрд грн, що на 8,4 млрд грн менше, ніж у 2019 році.

Зазначимо, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у вересні 2019 року отримували 2335,8 тис. домогосподарств. За даними статистичного відомства, середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у вересні 2019 року збільшився порівняно з відповідним періодом 2018 року на 13,1% і становив 115,7 грн.