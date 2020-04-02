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ПФУ начал выплату пенсий за апрель

Новости » Экономика     02.04.2020 - 17:02
ПФУ начал выплату пенсий за апрель
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Пенсии перечислят на банковскую карту или доставит почтальон

Пенсионный фонд Украины 2 апреля 2020 года, в соответствии с утвержденным графиком, начал финансирование пенсий за месяц. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Как отмечается в сообщении, на пенсионные выплаты уже направлено 1,596 млрд грн.

ПФУ обратился к пенсионерам с убедительной просьбой без необходимости не выходить из дома, не рисковать своим здоровьем и жизнью.

"Выплата пенсий будет проведена в назначенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпошта", пенсии почтальоны доставят домой", - говорится в сообщении.

ПФУ начал выплату пенсий за апрель

Напомним, Кабинет министров принял решение установить с 1 апреля ежемесячную выплату в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет и размер пенсии которых не превышает 9 205 грн. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что инициативы требуют принятия изменений в госбюджет.

Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд начнет выплаты одноразовой денежной помощи в сумме 1 тыс. грн пенсионерам, которые получают меньше 5 тыс. грн, после внесения Верховной радой изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год". После принятия изменений в госбюджет также начнутся выплаты пенсионерам, которым исполнилось 80 лет. Ежемесячную компенсационную выплату к пенсии в размере до 500 гривен получат 1,5 млн человек этого возраста, у которых пенсия не превышает размера средней заработной платы за 2019 год - 9 205 гривен.

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