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ПФУ розпочав виплату пенсій за квітень

Новини » Економіка     02.04.2020 - 17:02
ПФУ розпочав виплату пенсій за квітень
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Пенсії перерахують на банківську картку або доставить листоноша

Пенсійний фонд України 2 квітня 2020 року, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій за місяць. Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Як зазначається в повідомленні, на пенсійні виплати вже спрямовано 1,596 млрд грн.

ПФУ звернувся до пенсіонерів з переконливим проханням без нагальної потреби не виходити з дому, не ризикувати своїм здоров’ям і життям.

"Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсію буде зараховано на ваш рахунок у банку, а тим, хто обрав АТ "Укрпошта", пенсії доставлять листоноші додому", - йдеться в повідомленні.

ПФУ розпочав виплату пенсій за квітень

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення встановити з 1 квітня щомісячну виплату в розмірі до 500 грн пенсіонерам старше 80 років і розмір пенсії яких не перевищує 9 205 грн. У той же час прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що ініціативи потребують ухвалення змін до держбюджету.

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд почне виплати одноразової грошової допомоги в сумі 1 тис. грн пенсіонерам, які отримують менше 5 тис. грн, після внесення Верховною радою змін до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік". Після ухвалення змін до держбюджету також почнуться виплати пенсіонерам, яким виповнилося 80 років. Щомісячну компенсаційну виплату до пенсії в розмірі до 500 гривень отримають 1,5 млн осіб зазначеного віку, у яких пенсія не перевищує розміру середньої заробітної плати за 2019 рік - 9 205 гривень.

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