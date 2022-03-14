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"Вся прибыль пойдет Украине". Pfizer продолжит поставлять медикаменты в РФ

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Нью-Йорк, Понедельник 14 марта 2022 14:51
"Вся прибыль пойдет Украине". Pfizer продолжит поставлять медикаменты в РФ Фото: Pfizer уходит из России, но продолжит поставлять медикаменты (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Американская фармацевтическая компания Pfizer уходит из России из-за полномасштабного вторжения в Украину. Однако компания продолжит поставлять в страну медикаменты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Компания Pfizer пришла к выводу, что добровольное прекращение поставок наших лекарств в Россию будет прямым нарушением нашего основополагающего принципа - ставить пациентов на первое место. Прекращение поставок лекарств, включая противораковые и сердечно-сосудистые препараты, привело бы к значительным страданиям пациентов и возможной гибели людей, особенно детей и пожилых людей", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что не будут продолжать вести бизнес в РФ.

"Сегодня мы объявляем, что с сегодняшнего дня Pfizer будет жертвовать всю прибыль нашего российского подразделения на цели, обеспечивающие прямую гуманитарную поддержку народу Украины. Это будет сделано в дополнение ко всем другим недавно объявленным пожертвованиям компании Pfizer в пользу Украины", - говорится в сообщении.

В то же время в компании добавили, что не будут начинать новые клинические испытания в России и прекратим набор новых пациентов на клинические испытания в стране.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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