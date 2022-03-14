"Вся прибыль пойдет Украине". Pfizer продолжит поставлять медикаменты в РФ

Американская фармацевтическая компания Pfizer уходит из России из-за полномасштабного вторжения в Украину. Однако компания продолжит поставлять в страну медикаменты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании .

"Компания Pfizer пришла к выводу, что добровольное прекращение поставок наших лекарств в Россию будет прямым нарушением нашего основополагающего принципа - ставить пациентов на первое место. Прекращение поставок лекарств, включая противораковые и сердечно-сосудистые препараты, привело бы к значительным страданиям пациентов и возможной гибели людей, особенно детей и пожилых людей", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что не будут продолжать вести бизнес в РФ.

"Сегодня мы объявляем, что с сегодняшнего дня Pfizer будет жертвовать всю прибыль нашего российского подразделения на цели, обеспечивающие прямую гуманитарную поддержку народу Украины. Это будет сделано в дополнение ко всем другим недавно объявленным пожертвованиям компании Pfizer в пользу Украины", - говорится в сообщении.

В то же время в компании добавили, что не будут начинать новые клинические испытания в России и прекратим набор новых пациентов на клинические испытания в стране.