"Весь прибуток піде Україні". Pfizer продовжить постачати медикаменти в РФ

Американська фармацевтична компанія Pfizer йде з Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. Однак компанія продовжить поставляти в країну медикаменти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії .

"Компанія Pfizer прийшла до висновку, що добровільне припинення поставок наших ліків в Росію буде прямим порушенням нашого основоположного принципу - ставити пацієнтів на перше місце. Припинення поставок ліків, включаючи протиракові і серцево-судинні препарати, призвело б до значних страждань пацієнтів і можливої загибелі людей, особливо дітей і літніх людей", - йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що не будуть продовжувати вести бізнес в РФ.

"Сьогодні ми оголошуємо, що з сьогоднішнього дня Pfizer буде жертвувати весь прибуток нашого російського підрозділу на цілі, що забезпечують пряму гуманітарну підтримку народу України. Це буде зроблено на додаток до всіх інших нещодавно оголошених пожертвувань компанії Pfizer на користь України", - йдеться в повідомленні.

У той же час в компанії додали, що не будуть починати нові клінічні випробування в Росії і припинимо набір нових пацієнтів на клінічні випробування в країні.