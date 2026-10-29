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З Петрожицькою та Кудашовою: на Київстар ТБ стартує комедія про українську кухню "Котляревський"

19:44 29.10.2026 Чт
2 хв
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aimg Анна Шиканова
Серіал "Котляревський" буде доступний з 1 листопада на Київстар ТБ (фото: пресслужба)

1 листопада на Київстар ТБ ексклюзивно відбудеться онлайн-прем’єра українського комедійного серіалу "Котляревський" - за добу до телевізійного показу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на платформу Київстар ТБ.

Про що серіал "Котляревський"

На глядачів чекає історія про команду ресторану, яка відроджує українські кулінарні традиції, експериментує зі старовинними рецептами та водночас розбирається у власних амбіціях, почуттях і робочих конфліктах.

Події серіалу розгортаються в ресторані "Котляревський", де команда переосмислює українську кухню та відтворює страви, натхненні, зокрема, рецептами з "Енеїди".

Запальний шеф-кухар Юрій Борщевський (Володимир Ращук) прагне втілити власне бачення української гастрономії. Власниця ресторану Ельвіра Костянтинівна (Дар'я Петрожицька) після зради чоловіка намагається повернути контроль над своїм життям.

А новачка Квітослава Левицька (Ірина Кудашова), яка опанувала кулінарне мистецтво завдяки бабусі, приходить у ресторан зі своїми принципами та звичкою говорити правду.

Їхні характери, амбіції та рішення стають джерелом курйозних ситуацій, несподіваних поворотів і романтичних історій.

Читайте також: Від творців "Тихої Нави": стартували зйомки детективного Original-серіалу Київстар ТБ "Болотник"

Як дивитися серіали на Київстар ТБ

Відкривайте Київстар ТБ на: SMART TV, смартфоні, SMART TV приставці, Xbox, планшеті або відкрийте запосиланням вебверсію у браузері. Платформа доступна для всіх мобільних операторів та інтернет-провайдерів — для перегляду достатньоавторизуватися за власним номером телефону.

Дивіться "Котляревський" з 1 листопада ексклюзивно на платформі Київстар ТБ.

Довідка:

Київстар ТБ – спільний проєкт Київстар та 1+1 media, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів.

Платформа містить понад 430 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 тис. фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Додаткова інформація на сайті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Київстар ТБ вийшов новий Original-серіал "Мій новий берег".

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