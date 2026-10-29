З Петрожицькою та Кудашовою: на Київстар ТБ стартує комедія про українську кухню "Котляревський"

Про що серіал "Котляревський"

На глядачів чекає історія про команду ресторану, яка відроджує українські кулінарні традиції, експериментує зі старовинними рецептами та водночас розбирається у власних амбіціях, почуттях і робочих конфліктах.

Події серіалу розгортаються в ресторані "Котляревський", де команда переосмислює українську кухню та відтворює страви, натхненні, зокрема, рецептами з "Енеїди".

Запальний шеф-кухар Юрій Борщевський (Володимир Ращук) прагне втілити власне бачення української гастрономії. Власниця ресторану Ельвіра Костянтинівна (Дар'я Петрожицька) після зради чоловіка намагається повернути контроль над своїм життям.

А новачка Квітослава Левицька (Ірина Кудашова), яка опанувала кулінарне мистецтво завдяки бабусі, приходить у ресторан зі своїми принципами та звичкою говорити правду.

Їхні характери, амбіції та рішення стають джерелом курйозних ситуацій, несподіваних поворотів і романтичних історій.

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