Київстар ТБ представляє Original-серіал "Мій новий берег"

Платформа кіно і телебачення Київстар ТБ представляє новий Original-серіал "Мій новий берег" - чотирисерійну мелодраму про другий шанс, силу характеру та пошук себе.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.

Після старту сезону Original-мелодрам із серіалом "Відважна дівчина" платформа продовжує розширювати лінійку українських історій власного виробництва.

Що відомо про серіал

"Мій новий берег" - історія про те, як життя змушує залишити минуле позаду й наважитися на зміни. Проєкт поєднує драму з елементами життєвої історії, занурюючи глядачів у долю героїні, яка опиняється перед вибором - залишитися у звичному світі чи ризикнути заради нового майбутнього.

"Я хочу, щоб глядачі побачили в цій історії не просто драму про кохання, втрати й таємниці, а жінку, яка в найскладніший момент життя знаходить у собі сміливість почати все з нуля. Бо іноді, щоб знайти свій новий берег, потрібно наважитися відпустити старий", - коментує Олена Світлицька, українська акторка, виконавиця головної ролі у серіалі "Мій новий берег".

Сюжет стрічки

У центрі сюжету - 25-річна Галина (Олена Світлицька), чемпіонка міста з pole dance, яка працює танцівницею у нічному чоловічому клубі.

Галина працює в складних умовах, але не дозволяє клієнтам переходити особисті межі, через що опиняється в боргах і штрафах.

Після смерті тітки вона отримує у спадок будинок на узбережжі та вирушає в приморське містечко, де мріє почати нове життя й відкрити власний готель.

Хто знявся в головних ролях

Головні ролі в серіалі виконали Олена Світлицька та Олексій Яровенко. Також до акторського складу увійшли Надія Хільська, Марія Краснощок, Софія Яшвілі та інші українські актори.

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