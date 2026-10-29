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С Петрожицкой и Кудашовой: на Киевстар ТВ стартует комедия об украинской кухне "Котляревский"

19:44 29.10.2026 Чт
2 мин
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aimg Анна Шиканова
Сериал "Котляревский" будет доступен с 1 ноября на Киевстаре ТВ (фото: прессслужба)

1 ноября на Киевстаре ТВ эксклюзивно состоится онлайн-премьера украинского комедийного сериала "Котляревский" - за сутки до телевизионного показа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на платформу "Киевстар ТВ".

О чем сериал "Котляревский"

Зрителей ждет история о команде ресторана, которая возрождает украинские кулинарные традиции, экспериментирует со старинными рецептами и вместе с тем разбирается в собственных амбициях, чувствах и рабочих конфликтах.

События сериала разворачиваются в ресторане "Котляревский", где команда переосмысливает украинскую кухню и воспроизводит блюда, вдохновленные, в частности, рецептами из "Энеиды".

Зажигательный шеф-повар Юрий Борщевский (Владимир Ращук) стремится воплотить свое видение украинской гастрономии. Владелица ресторана Эльвира Константиновна (Дарья Петрожицкая) после предательства мужчины пытается вернуть контроль над своей жизнью.

А новаторка Квитослава Левицкая (Ирина Кудашова), овладевшая кулинарным искусством благодаря бабушке, приходит в ресторан со своими принципами и привычкой говорить правду.

Их характеры, амбиции и решения становятся источником курьезных ситуаций, неожиданных поворотов и романтических историй.

Читайте также: От создателей "Тихой Навы": стартовали съемки детективного Original-сериала Киевстар ТВ "Болотник"

Как смотреть сериалы на Киевстар ТВ

Открывайте ТВ Киев на: SMART TV, смартфоне, SMART TV приставке, Xbox, планшете или откройте засылкой вебверсию в браузере. Платформа доступна для всех мобильных операторов и интернет-провайдеров – для просмотра достаточно авторизоваться по собственному номеру телефона.

Смотрите "Котляревский" с 1 ноября на платформе Киевстар ТВ эксклюзивно.

Справка:

Киевстар ТВ – совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирным программам и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов.

Платформа включает более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация на сайте.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Киевстар ТВ вышел новый Original-сериал "Мой новый берег" .

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