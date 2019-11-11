В Петровском завершено разведение сил, - штаб

Украинская сторона проинформировала ОБСЕ о завершении разведения сил в Петровском. Об этом РБК-Украина сообщил спикер пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) Андрей Агеев.

Как отметили в ООС, завтра с 12:00 начнется разминирование.

"Практическое разведение сил и средств сегодня завершилось в районе участка № 3. Это населенные пункты Петровское и Богдановка. То есть сегодня в 12:00 завершились третьи сутки разведения. Сегодня после 12:00 украинская сторона сообщила ОБСЕ через МИД (Министерство иностранных дел, - ред.) о том, что мы завершили практическую фазу разведения сил и средств. Завтра с 12:00 начнется разминирование ", - сообщил Агеев.

По его словам, в ОБСЕ украинскую сторону заверили, что отвод состоялся зеркально, и со стороны оккупированных районов.

"В ОБСЕ уверяют, что все происходит зеркально. ОБСЕ подтвердило, что противник так же синхронно выполнил разведение", - добавил он.

Напомним, отвод войск в Золотом Луганской области начался в 12:00 29 октября 2019 и продлился до 1 ноября. В рамках этих мер стороны отвели тяжелое вооружение на согласованное расстояние.

Отметим, что разведение сил в Золотом и Петровском является ключевым условием для проведения нормандской встречи.