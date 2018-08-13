Петренко рассказал о снижении числа исков украинцев против государства

Количество поданных на Украину исков значительно снизилось за последние годы

Количество исков граждан Украины против государства с начала 2014 значительно уменьшилось. Об этом сегодня пресс-конференции сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Петренко, на сегодня Украина сегодня не является лидером по количеству исковых заявлений, которые подают граждане против государства. В то же время лидирующие позиции в этом занимает Россия.

"За 4,5 года мы фактически уже на 4-5 месте, и количество заявлений уменьшилось намного", - отметил он.

Петренко также подчеркнул, что украинцы подают в суда на Россию за события на Донбассе и в Крыму.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Россия и Турция стали лидерами среди стран, которые не выполняют решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

По состояние на апрель Россия должна была выплатить 14,6 млн евро, что является крупнейшей суммой компенсации по делам о нарушении прав человека. Турция должна 11,6 млн евро. В то же время Украина оказалась среди стран с наибольшим количеством дел, находящихся на рассмотрении в ЕСПЧ. На данный момент в ЕСПЧ находится более 7 тыс. дел.

Также ранее сообщалось, что Украина не имеет долгов с выплатами по решениям ЕСПЧ.