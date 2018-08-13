Петренко розповів про зниження числа позовів українців проти держави

Кількість поданих на Україну позовів значно знизилася за останні роки

Кількість позовів громадян України проти держави з початку 2014 значно зменшилася. Про це сьогодні прес-конференції повідомив міністр юстиції Павло Петренко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Петренка, на сьогодні Україна сьогодні не є лідером за кількістю позовних заяв, які подають громадяни проти держави. У той же час лідируючі позиції в цьому займає Росія.

"За 4,5 року ми фактично вже на 4-5 місці, і кількість заяв набагато зменшилася", - зазначив він.

Петренко також підкреслив, що українці подають до суду на Росію через події на Донбасі і в Криму.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія і Туреччина стали лідерами серед країн, які не виконують рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Станом на квітень Росія мала виплатити 14,6 млн євро, що є найбільшою сумою компенсації у справах про порушення прав людини. Туреччина має 11,6 млн євро. У той же час Україна опинилася серед країн з найбільшою кількістю справ, що перебувають на розгляді в ЄСПЛ. На даний момент в ЄСПЛ знаходиться більше 7 тис. справ.

Також раніше повідомлялося, що Україна не має боргів за виплатами за рішеннями ЄСПЛ.