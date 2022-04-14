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УЕФА определился с датой матча сборной Украины в плей-офф квалификации к ЧМ-2022

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Ньон, Четверг 14 апреля 2022 17:26
УЕФА определился с датой матча сборной Украины в плей-офф квалификации к ЧМ-2022 Фото: Сборная Украины (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Союз европейских футбольных ассоциаций объявил дату поединка плей-офф квалификации в ЧМ-2022, в котором сборная Шотландии примет национальную команду Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter организации.

УЕФА назначил матч на 1 июня. Поединок состоится в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".

Победитель пары Шотландия – Украина выйдет в финал квалификации. Там своего соперника уже ждет сборная Уэльса. Одна из этих трех национальных команд и завоюет последнюю путевку от Европы на чемпионат мира в Катаре.

Сперва матч между сборными Шотландии и Украины был запланирован на 24 марта. Однако из-за развязанной Россией войны против Украины УЕФА и ФИФА приняли решение о переносе матча.

Напомним, что тренерский штаб сборной Украины запланировал длительный тренировочный сбор перед поединком против шотландцев.

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