УЕФА определился с датой матча сборной Украины в плей-офф квалификации к ЧМ-2022

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter организации .

УЕФА назначил матч на 1 июня. Поединок состоится в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".

Победитель пары Шотландия – Украина выйдет в финал квалификации. Там своего соперника уже ждет сборная Уэльса. Одна из этих трех национальных команд и завоюет последнюю путевку от Европы на чемпионат мира в Катаре.

Сперва матч между сборными Шотландии и Украины был запланирован на 24 марта. Однако из-за развязанной Россией войны против Украины УЕФА и ФИФА приняли решение о переносе матча.