Петраков "не хоче згадувати" збірну України, пресі заборонили питати про батьківщину коуча

Український фахівець у своєму стилі відреагував на запитання журналіста перед матчем Уельс – Вірменія у кваліфікації до Євро-2024. Репортер поцікавився емоціями 65-річного тренера від приїзду в Кардіфф, де торік збірна України билася за путівку на Мундіаль.

"Я не хотів згадувати минуле. Не хочу згадувати", – коротко відрізав Петраков.

Водночас журналіст спробував розвинути свою думку. Він нагадав про хвилювання тренера за долю батьківщини 12 місяців тому та намагався розпитати про його почуття щодо України тепер.

Утім, його перервав прес-аташе збірної Вірменії. Із мотивацією, що Петраков – головний тренер вірменської команди, він попросив більше не ставити жодних запитань про Україну.

Олександр Петраков у 2023 році

У січні став головним тренером Вірменії. На перший матч на чолі нової команди керманич збірної України в 2021-2022 рр. викликав низку футболістів із російської Прем'єр-ліги. За вибір нового місця роботи та кадровий підхід був розкритикований на батьківщині.

На чолі збірної Вірменії часто конфліктує з журналістами на прес-конференціях. Окрім того, кілька разів публічно розкритикував своїх підопічних. Зокрема, після спарингу проти Кіпру заявив, що гравці у власному штрафному "стояли, як прибиті цвяхами".

Статистика Петракова у збірній Вірменії – 2 матчі, 0 перемог, 1 нічия, 1 поразка. У відбірковій групі до Євро-2024 суперниками кавказців стали Туреччина, Уельс, Хорватія і Латвія.