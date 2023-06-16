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Петраков "не хочет вспоминать" сборную Украины, прессе запретили спрашивать о родине коуча

Фото: Александр Петраков в период работы со сборной Украины (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Бывший наставник национальной команды Александр Петраков пытается все больше абстрагироваться от Украины. На предматчевой пресс-конференции он отказался вспоминать работу со сборной, а пресс-атташе армянской команды попросил не спрашивать о родине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Youtube-канал Федерации футбола Армении.

Украинский специалист в своем стиле отреагировал на вопросы журналиста перед матчем Уэльс – Армения в квалификации к Евро-2024. Репортер поинтересовался эмоциями 65-летнего тренера от приезда в Кардифф, где в прошлом году сборная Украины сражалась за путевку на Мундиаль.

"Я не хотел вспоминать прошлое. Не хочу вспоминать", – коротко отрезал Петраков.

В то же время журналист попытался развить свою мысль. Он напомнил о волнении тренера за судьбу родины 12 месяцев назад и пытался расспросить его чувства относительно Украины теперь.

Впрочем, его прервал пресс-атташе сборной Армении. С мотивацией, что Петраков – главный тренер армянской команды, он попросил больше не задавать никаких вопросов об Украине.

Александр Петраков в 2023 году

В январе стал главным тренером Армении. На первый матч во главе новой команды наставник сборной Украины в 2021-2022 гг. вызвал ряд футболистов из российской Премьер-лиги. За выбор нового места работы и кадровый подход был подвергнут критике на родине.

Во главе сборной Армении часто конфликтует с журналистами на пресс-конференциях. Кроме того, несколько раз публично раскритиковал своих подопечных. В частности, после спарринга против Кипра заявил, что игроки в собственной штрафной "стояли как прибитые гвоздями".

Статистика Петракова в сборной Армении – 2 матча, 0 побед, 1 ничья, 1 поражение. В отборочной группе к Евро-2024 соперниками кавказцев стали Турция, Уэльс, Хорватия и Латвия.

К слову, ранее подготовили анонс поединка Северной Македонии и Украины в квалификации к чемпионату Европы.

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