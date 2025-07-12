Петра і Павла 2025: красиві привітання для тих, хто святкує 12 липня

12 липня за старим стилем відзначається день святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Усі, хто відзначає це свято цього дня, зможуть привітати своїх рідних та знайомих красивими привітаннями та листівками.

РБК-Україна пропонує готові привітання зі святом Петра і Павла за старим стилем.

Привітання зі святом Петра і Павла 2025

Щиро вітаю зі святом апостолів Петра і Павла! Бажаю Божої ласки, духовної сили та мудрості в щоденних рішеннях. Нехай Господь оберігає кожен ваш крок. Хай мир, любов і добробут панують у вашій родині.

Зі світлим і благословенним святом вас! Хай віра освітлює шлях, а приклад апостолів надихає на добрі вчинки. Нехай ваше серце буде сповнене спокою, терпіння та надії. Божої підтримки вам у всьому!

З великим християнським святом Петра і Павла вас! Бажаю, щоб життя ваше було сповнене гармонією, мудрими рішеннями та вірою. Нехай приклад апостолів дає вам натхнення для нових звершень. Хай світло Божої любові супроводжує у всіх справах. Радості, миру та душевного затишку!

Вітаю з днем святих апостолів Петра і Павла! Хай у вашому житті завжди буде місце для щирої молитви та добрих справ. Нехай серце буде спокійним, а душа - відкритою до Божої ласки. Бажаю довгих щасливих років у любові, вірі й злагоді. Божої опіки вам і вашим рідним!

Листівка зі святом Петра і Павла (зображення: Pinterest)

Вітаю з Днем святих апостолів! Хай ваша душа знаходить силу у молитві, а серце - у любові до ближнього. Бажаю, щоб у домі завжди було тепло, затишок і щирі посмішки. Хай Бог провадить вас щоденно.

Зі святом Петра і Павла! Бажаю, щоб приклад апостолів надихав на віру, стійкість і добрі справи. Нехай Господь дарує вам духовне зростання та мир у серці. Хай у житті буде більше вдячності, ніж тривог.

Вітаю зі святом! Хай цей день принесе гармонію, віру та добрі новини. Бажаю, щоб Божа благодать завжди торкалася вашої душі. Нехай родина буде вашим затишком і підтримкою.

Листівка-привітання зі святом Петра і Павла (зображення: Pinterest)

Зі щирим серцем вітаю з Днем апостолів! Хай приклад Петра та Павла веде до духовного оновлення і сили в житті. Нехай ваша молитва буде почутою, а добрі наміри - реалізовані. Бажаю тепла у родині, миру в країні й світла в серці.

Святкуємо день величних апостолів Петра і Павла! Бажаю вам стійкості духу, ясності думки та впевненості в собі. Хай Господь завжди буде поруч і провадить вас дорогою світла. Добра, любові і міцного здоров’я вам та вашим близьким!

Зі святом! Нехай Господь, за молитвами святих апостолів, укріпить вас у вірі й обдарує щоденними благами. Хай у серці панує любов, у помислах - доброта, а в діях - щирість. Зичу родинного тепла, щасливих митей і духовного зростання.

Привітання зі святом Петра і Павла (зображення: Pinterest)

***

Свято Петра й Павла прийшло,

Щастя всім нам принесло.

Хай за все Бог віддячить,

І усі гріхи пробачить!

***

З Петровим днем вітаю,

Добра щиро бажаю,

Многая літа і сильного роду,

Забудьте про негоду.

***

Зі святом сьогодні

Я вас всіх вітаю!

У день Петра й Павла

Здоров’я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

Привітання з днем Петра і Павла (зображення: Pinterest)

***

Хай свято Петра й Павла,

Наповнить наші серця

Любов'ю до ближнього свого,

Щирою вірою у творця!

Миру у наші домівки,

Спокою в душі людські,

Здоров'я міцного –

Як в ліщини-горішки,

Щоб задуми збулись усі!

***

День Петра й Павла -

Свято світла і добра!

Від душі бажаю

миру і тепла.

***

З Днем апостолів святих -

Павла і Петра!

Вам бажаю благ земних,

Миру і добра.

Віра в серці хай живе,

Сходить благодать

А в душі любов цвіте,

Щоб перемагати!

Листівка з днем Петра і Павла (зображення: Pinterest)