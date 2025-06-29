Петра і Павла: що категорично заборонено сьогодні, важливі народні прикмети

29 червня православні християни в Україні за новим стилем святкують день пам'яті святих апостолів Петра і Павла. До кінця року залишається 185 днів.

РБК-Україна розповідає, що не можна робити сьогодні та які народні прикмети на день Петра і Павла.

День Петра і Павла: що за церковне свято

Апостол Петро, народжений під іменем Симон, був рибалкою родом із Віфсаїди. Саме Ісус Христос дав йому ім’я Петро (з грецької - "камінь"), наголосивши, що саме на цьому "камені" збудує Свою Церкву.

Петро став одним із найвідданіших учнів Спасителя. У Євангеліях розповідається про його щире, але людське серце: він тричі зрікся Ісуса, але потім покаявся і став стовпом віри. Після Воскресіння Христа саме Петро виголосив проповідь на П’ятидесятницю, яка навернула до християнства тисячі людей.

Апостол Павло, при народженні відомий як Савл, був освіченим фарисеєм, ревним переслідувачем християн. Його життя кардинально змінилося після містичного бачення Ісуса дорогою до Дамаска: він осліп, а потім прозрів і духовно переродився.

Відтоді Павло став апостолом язичників, здійснив три місіонерські подорожі, написав більшість Послань у Новому Заповіті, і став одним із найвпливовіших діячів раннього християнства.

Обоє апостолів прийняли мученицьку смерть у Римі під час гонінь імператора Нерона - Петра розіп’яли, а Павла, як римського громадянина, стратили мечем.

Свято встановлено на честь спільного дня їхньої смерті й відзначається одразу після завершення Петрового посту. У церковній традиції Петро й Павло шануються як "первоверховні апостоли", тобто найголовніші серед рівних.

У храмах проводять урочисті літургії, віряни звертаються до святих із молитвами про здоров’я, натхнення, навчання та матеріальний достаток.

Святі апостоли Петро і Павло (зображення: Pinterest)

Що не можна робити на Петра і Павла

У цей день суворо заборонено працювати фізично, займатися прибиранням, пранням, шиттям чи господарськими справами.

Не слід вживати алкоголь, особливо міцні напої - у народі вважали, що той, хто порушить заборону, проживе рік "під парканом".

Заборонено брати й давати гроші в борг - інакше фінансові труднощі затягнуться надовго.

Не рекомендується залишатися вдома на самоті - вважалося, що це призведе до ізоляції або самотності на все літо.

Уникати купання у водоймах: за повір’ями, 29 червня русалки стають активними і можуть затягнути на дно.

Не варто вінчатися або хрестити дітей - церква не проводить таких обрядів на це свято.

Залишки святкової їжі не викидають, а залишають або тваринам, або "на пам’ять" предкам.

Народні прикмети і традиції на Петра і Павла