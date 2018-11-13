За петицию о выделении бюджетных денег на ВПП в Днепре проголосовали 25 тыс. жителей

Фото: аэропорт Днепра (wikipedia.org)

Президент должен направить соответствующую бюджетную инициативу на рассмотрение правительства и парламента

Электронная петиция жителей Днепра и области к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой о предоставлении государственного финансирования на реконструкцию взлетно-посадочной полосы международного аэропорта города набрала на сайте главы государства необходимые 25 тыс. подписей. Об этом свидетельствует информация на странице петиции.

За 44 дня до окончания срока, отведенного на сбор подписей на президентском сайте, число подписантов петиции о предоставлении государственного финансирования на реконструкцию взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Днепр" уже превысило минимально необходимую отметку в 25 тысяч.

Это означает, что президент должен направить соответствующую бюджетную инициативу на рассмотрение правительства и парламента.

Как известно, выполнение государством своей части обязательств по реконструкции ВПП в Днепре означает автоматическое подключение к этому проекту частного инвестора - группы DCH Александра Ярославского. Он готов инвестировать в строительство современного аэровокзального комплекса международного класса.

Взлетно-посадочная полоса международного аэропорта "Днепр", как объект стратегического военно-гражданского назначения, построена в 50-60-х гг прошлого века и требует реконструкции.

"Покрытие (взлетно-посадочной полосы) находится в критическом состоянии и исчерпало свой эксплуатационный ресурс. Верхний слой летного поля имеет значительные повреждения. Жители и гости города жалуются на плохой сервис, завышенные цены. Туристические компании составляют маршруты для своих клиентов с местом вылета из Запорожья или Киева. Однако, жителям Днепра и области было бы намного удобнее летать из родного города", - говорится в тексте петиции на сайте президента.

"Аэропорт Днепра является международным, но его внешний вид и техническое состояние не соответствует данному статусу и оставляет желать лучшего. Просим осуществить финансирование из государственного бюджета на реконструкцию и модернизацию или строительство новой взлетно-посадочной полосы аэропорта города Днепр в размере 2,7 млрд грн", - говорится в петиции, которая собрала необходимое количество голосов на президентском сайте.

Авторы петиции напоминают, что уже сегодня есть инвестор, который готов финансировать реконструкцию и развитие международного аэропорта Днепра, провести работы по модернизации аэровокзального комплекса.

На встрече с днепровскими журналистами Александр Ярославский подчеркнул, что нет никаких юридических препятствий для старта проекта, и что с его стороны задержки с выделением средств не будет.

"Если вы меня спросите, есть ли деньги на аэровокзальный комплекс, они есть. Вот у меня есть 70 млн, которые я могу по графику начинать инвестировать", - сказал он.

А состояние ВПП в Днепре Ярославский оценил так: "Я думаю, что это последний сезон, когда эту полосу можно как-то использовать. Полосой ее назвать невозможно, туда просто не будут летать самолеты. Мои пилоты уже отказываются лететь, потому что это небезопасно".

Авторы петиции на сайте президента напоминают, что именно благодаря инвестициям группы DCH Александра Ярославского в размере свыше 107 млн долларов Харьков получил современный новый аэропорт в рамках подготовки к футбольному еврочемпионату-2012, и стал настоящей визитной карточкой города, встречающей важных гостей города - украинских и зарубежных политиков, спортсменов, звезд и бизнесменов.

Согласно сообщениям руководства харьковского аэропорта скоро там планируют принять миллионного пассажира.

Фото: петицию подписали более 25 тыс. человек (president.gov.ua)