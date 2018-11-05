Ярославский: вместо разговоров о новом аэропорте в Днепре можно было уже год его строить

Фото: встреча с журналистами (пресс-служба DCH)

Ярославский неоднократно подтверждал готовность построить новый терминальный комплекс

Журналисты Днепра встретились с менеджментом группы DCH Александра Ярославского и Международного аэропорта "Харьков" и детально познакомились с тем, как организована работа харьковского аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба DCH.

Как известно, Ярославский неоднократно подтверждал готовность построить новый терминальный комплекс в Днепре и начать работы, как только будет выделено госфинансирование строительства там взлетно-посадочной полосы (ВПП) в необходимом объеме.

На встрече с днепровскими журналистами бизнесмен подчеркнул, что нет никаких юридических препятствий для старта проекта, и что с его стороны задержки с выделением средств не будет.

"Если вы меня спросите, есть ли деньги на аэровокзальный комплекс, они есть. Вот у меня есть 70 млн, которые я могу по графику начинать инвестировать", - отметил он.

В то же время, ясности относительно государственного финансирования строительства ВПП по-прежнему нет, подчеркнул Ярославский.

"Я не хочу анализировать, приняли, не приняли (проект госбюджета с учетом необходимой для аэродрома в Днепре суммы). Это не моя зона ответственности. Если вы хотите финальный ответ – денег нет. А поддержка, понимание… Зачем нам поддержка? И понимание не надо. Надо 3 млрд. грн. на ВПП. Мы уже почти год говорим на эти темы. Если бы мы год строили, мы бы уже были близки к сдаче этого объекта", - сказал Ярославский.

По поводу нынешней днепровской ВПП он сказал так: "Я думаю, что это последний сезон, когда эту полосу можно как-то использовать. Полосой ее назвать невозможно, туда просто не будут летать самолеты. Мои пилоты уже отказываются лететь, потому что это небезопасно", - сказал он.

Бизнесмен также поделился своим видением строительства нового аэропорта в Днепре, за основу которого будет взят проект Международного аэропорта "Харьков", разработанный в свое время при участии профильной австрийской консалтинговой фирмы.

"Харьковский аэропорт рассчитан на 3 млн пассажиров в год. В Днепре необходим такой же", - сказал Ярославский.

Он рассказал, что DCH планирует не только построить новый терминал, но и реконструировать существующий. Период строительства бизнесмен оценивает в 2,5 года, за строительство перронов и "взлетки" будет отвечать нанятый государством подрядчик, имеющий соответствующую лицензию, а терминальный комплекс собирается строить своими силами.

"За свою часть государство будет отвечать. У меня нет компании, которая будет строить взлетно-посадочную полосу. А терминальный комплекс, конечно, мы сами построим. Свои деньги я никому не доверю", - подчеркнул он.

Он уверен, что DCH cможет в сжатые сроки привлечь в Днепр авиакомпании, с которыми сотрудничает в Харькове. "Все пойдет гораздо легче, чем в Харькове, нас уже знают, есть налаженный сервис", - сказал бизнесмен.

Ярославский убежден также, что "битва за аэропорт" должна быть общим делом Днепровского региона.

"Готов ли я ждать (пока выделят госфинансирование)? У меня нет другого выхода. У меня "Петровка" (Днепровский металлургический завод), "Сухая Балка" (Кривой Рог). Будем ждать, доезжать на телегах и конях. Но не только ж мы с вами должны биться за Днепровский аэропорт, но и люди должны побеспокоиться о себе. Аэропорт нужен всему Днепровскому региону, как я понимаю. Можете себе представить, если бы в Харькове не было бы аэропорта, во что бы он превратился, даже страшно подумать. То же самое может произойти с Днепром", - добавил Ярославский.

Как известно, Международный аэропорт "Харьков", наряду с другими объектами инфраструктуры города, был реконструирован группой компаний DCH Александра Ярославского в рамках подготовки "первой столицы" к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Общий объем инвестиций бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составил свыше 107 млн долларов.