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У Петербурзі вдруге з початку доби закрили аеропорт через небезпеку БПЛА

Фото: в Санкт-Петербурзі закрили аеропорт через невідомий об'єкт у повітрі (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

В аеропорту Пулково (Санкт-Петербург, РФ) рано вранці у суботу, 4 січня, запровадили обмеження на польоти літаків. План "Килим" у даній повітряній гавані вводять вже вдруге з початку доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra та російські Telegram-канали.

Перший раз в аеропорту Пулково після опівночі також не дозволяли літакам здійснити посадку та виліт.

Російські медіа заявляли, що тоді обмеження запроваджували "з метою безпеки".

 

При цьому пізніше губернатор Ленінградської області розповів, що у регіоні засобами ППО начебто був збитий один безпілотник.

Тепер вранці у Росавіації розповіли, що рейси тимчасово не приймаються і не відправляються "для забезпечення безпеки".

"Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден сьогодні з 07:45 МСК на роботу петербурзького аеропорту Пулково введено тимчасові обмеження. Повітряна гавань тимчасово не приймає і не відправляє авіарейси. Екіпажі ВС, авіадиспетчери та служби аеропорту вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки польотів - це головний пріорітет", - йдеться в заяві відомства.

Як пише Telegram-канал Shot, вранці у пітерському аеропорту вдруге за добу запровадили план "Килим". При цьому зараз 6 бортів, які йшли на посадку, перебувають у зоні очікування в районі Ладозького озера.

За попередніми даними, в "Пулково" обмежили роботу через загрозу атаки із застосуванням безпілотників.

Раніше повідомлялося, що 1 січня у російському місті Саранськ також закривали аеропорт через загрозу дронів.

Перед цим, 26 грудня, у низці московських аеропортів вводили обмеження через загрозу дронів.

Також повідомлялося, що 11 грудня в аеропорту Сочі вводили план "Килим" на тлі атаки БПЛА в Краснодарському краї.

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Санкт-ПетербургАеропорт