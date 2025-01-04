У Петербурзі вдруге з початку доби закрили аеропорт через небезпеку БПЛА

В аеропорту Пулково (Санкт-Петербург, РФ) рано вранці у суботу, 4 січня, запровадили обмеження на польоти літаків. План "Килим" у даній повітряній гавані вводять вже вдруге з початку доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra та російські Telegram-канали.
Перший раз в аеропорту Пулково після опівночі також не дозволяли літакам здійснити посадку та виліт.
Російські медіа заявляли, що тоді обмеження запроваджували "з метою безпеки".
При цьому пізніше губернатор Ленінградської області розповів, що у регіоні засобами ППО начебто був збитий один безпілотник.
Тепер вранці у Росавіації розповіли, що рейси тимчасово не приймаються і не відправляються "для забезпечення безпеки".
"Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден сьогодні з 07:45 МСК на роботу петербурзького аеропорту Пулково введено тимчасові обмеження. Повітряна гавань тимчасово не приймає і не відправляє авіарейси. Екіпажі ВС, авіадиспетчери та служби аеропорту вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки польотів - це головний пріорітет", - йдеться в заяві відомства.
Як пише Telegram-канал Shot, вранці у пітерському аеропорту вдруге за добу запровадили план "Килим". При цьому зараз 6 бортів, які йшли на посадку, перебувають у зоні очікування в районі Ладозького озера.
За попередніми даними, в "Пулково" обмежили роботу через загрозу атаки із застосуванням безпілотників.
Раніше повідомлялося, що 1 січня у російському місті Саранськ також закривали аеропорт через загрозу дронів.
Перед цим, 26 грудня, у низці московських аеропортів вводили обмеження через загрозу дронів.
Також повідомлялося, що 11 грудня в аеропорту Сочі вводили план "Килим" на тлі атаки БПЛА в Краснодарському краї.
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