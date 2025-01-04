У Петербурзі вдруге з початку доби закрили аеропорт через небезпеку БПЛА

Перший раз в аеропорту Пулково після опівночі також не дозволяли літакам здійснити посадку та виліт.

Російські медіа заявляли, що тоді обмеження запроваджували "з метою безпеки".

При цьому пізніше губернатор Ленінградської області розповів, що у регіоні засобами ППО начебто був збитий один безпілотник.

Тепер вранці у Росавіації розповіли, що рейси тимчасово не приймаються і не відправляються "для забезпечення безпеки".

"Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден сьогодні з 07:45 МСК на роботу петербурзького аеропорту Пулково введено тимчасові обмеження. Повітряна гавань тимчасово не приймає і не відправляє авіарейси. Екіпажі ВС, авіадиспетчери та служби аеропорту вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки польотів - це головний пріорітет", - йдеться в заяві відомства.

Як пише Telegram-канал Shot, вранці у пітерському аеропорту вдруге за добу запровадили план "Килим". При цьому зараз 6 бортів, які йшли на посадку, перебувають у зоні очікування в районі Ладозького озера.

За попередніми даними, в "Пулково" обмежили роботу через загрозу атаки із застосуванням безпілотників.