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В Петербурге второй раз с начала суток закрыли аэропорт из-за опасности

Фото: в Санкт-Петербурге закрыли аэропорт из-за неизвестного объекта в воздухе (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

В аэропорту Пулково (Санкт-Петербург, РФ) рано утром в субботу, 4 января, ввели ограничения на полеты самолетов. План "Ковер" в данной воздушной гавани вводят уже второй раз с начала суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra и российские Telegram-каналы.

Первый раз в аэропорту Пулково после полуночи также не позволяли самолетам совершить посадку и вылет.

Российские медиа заявляли, что тогда ограничения вводили "в целях безопасности".

При этом позже губернатор Ленинградской области рассказал, что в регионе средствами ПВО якобы был сбит один беспилотник.

Теперь утром в Росавиации рассказали, что рейсы временно не принимаются и не отправляются "для обеспечения безопасности".

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня с 07:45 МСК на работу петербургского аэропорта Пулково введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет", - говорится в заявлении ведомства.

Как пишет Telegram-канал Shot, утром в питерском аэропорту второй раз за сутки ввели план "Ковёр". При этом сейчас 6 бортов, шедших на посадку, находятся в зоне ожидания в районе Ладожского озера.

По предварительным данным, в "Пулково" ограничили работу из-за угрозы атаки с применением беспилотников.

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Санкт-ПетербургАэропорт