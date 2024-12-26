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Московські аеропорти обмежили роботу через повітряну загрозу

Москва, Четвер 26 грудня 2024 15:31
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Московські аеропорти обмежили роботу через повітряну загрозу Фото: аеродроми Москви закрили через повітряну загрозу (flickr com)
Автор: Наталія Юрченко

У низці російських аеропортів ввели обмеження у четвер, 26 грудня. Здебільшого закрили московські аеропорти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Росавіація" повідомила, що тимчасові обмеження запровадили в московських аеропортах "Шереметьєво", "Домодєдово", "Внуково", "Жуковський", а також в аеропорті Калуги.

Вказані аеропорти не приймають та не відправляють рейси.

Російські ЗМІ пишуть про повітряну загрозу. Також у мережі зазначають, що в аеропортах нібито ввели план "Килим" через загрозу дронів.

Додамо, що план "Килим" оголошують у випадку, якщо є загроза враження літаків або було зафіксовано порушення повітряного простору РФ.

Московські аеропорти обмежили роботу через повітряну загрозу

скриншот flightradar24.com

Вибухи в Росії

У Волгоградській області вночі 26 грудня заявили про атаку дронів. За словами російської влади, уламки безпілотника нібито впали на підприємство. У мережі наголошують, що у тому районі знаходиться нафтопереробний завод.

Також російські ЗМІ повідомили, що у Брянській області дрони атакували нафтопереробну станцію.

Крім того, у ЗСУ підтвердили нещодавню атаку на підприємство у Ростовській області. Повітряні сили ЗСУ завдали удару по заводу, де виробляють паливо для балістичних ракет.

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