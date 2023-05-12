У Петербурзі поліція створила підрозділ для боротьби з дронами

У російському місті Санкт-Петербург створили спецпідрозділ поліції, який буде боротись з дронами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медіазона".

Працівники нового відділу будуть зобов'язані слідкувати за порядком, безпеко та дронами під час проведення масових заходів.

За даними ЗМІ, до підрозділу входять патрулі, які затримуватимуть операторів дронів, стрілки зі снайперськими гвинтівками та карабінами, а також технічні групи із протидронними рушницями.