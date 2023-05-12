У Петербурзі поліція створила підрозділ для боротьби з дронами
У російському місті Санкт-Петербург створили спецпідрозділ поліції, який буде боротись з дронами.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медіазона".
Працівники нового відділу будуть зобов'язані слідкувати за порядком, безпеко та дронами під час проведення масових заходів.
За даними ЗМІ, до підрозділу входять патрулі, які затримуватимуть операторів дронів, стрілки зі снайперськими гвинтівками та карабінами, а також технічні групи із протидронними рушницями.
Окрім цього новий відділ уже розпочав свою роботу. Перше чергування співробітники провели під час 9 травня.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що 4 травня, вдень у центрі Санкт-Петербурга помітили невідомого безпілотника. Там відбулася репетиція до параду 9 травня.
Нагадаємо, 3 травня, Росія заявила про нібито атаку на Кремль. У Москві одразу ж почали звинувачувати Україну.
Також ми писали, що кілька невідомих дронів під Москвою минулого тижня помітили пілоти літаків.
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