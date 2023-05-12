В Петербурге полиция создала подразделение по борьбе с дронами

В российском городе Санкт-Петербург создали спецподразделение полиции, которое будет бороться с дронами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медиазона".

Работники нового отдела будут обязаны следить за порядком, безопасностью и дронами во время проведения массовых мероприятий.

По данным СМИ, в подразделение входят патрули, задерживающие операторов дронов, стрелки со снайперскими винтовками и карабинами, а также технические группы с противодронными ружьями.