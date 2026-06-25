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Петер Мадяр відкриє архіви комуністичних спецслужб

05:35 25.06.2026 Чт
2 хв
Коли стануть доступні розкриті архіви часів СРСР?
aimg Пилип Бойко
Фото: прем'єр Угорщини Петер Мадяр (Getty Images)

Угорщина готується до масштабного розкриття секретів свого минулого. Новий прем'єр-міністр Петер Мадяр планує розсекретити файли спецслужб комуністичних часів та оприлюднити імена інформаторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Країна чекала на цей крок 37 років, адже Східна Європа давно пройшла шлях очищення. Пропозиція уряду з’явилася лише зараз, коли країну очолив прем'єр Петер Мадяр. Він хоче, щоб нація нарешті "подивилася в очі правді".

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Документи стануть доступними до 23 жовтня - це 70-та річниця угорського повстання 1956 року проти радянського панування.

"Ми погашаємо багаторічний борг", - заявив Мадяр.

Владна більшість у парламенті гарантує ухвалення закону щодо розкриття архівів. Буде створено незалежний комітет, до якого увійдуть:

  • кадровий склад розвідки;
  • незалежні історики;
  • досвідчені архівісти.

Архіви КДБ в Угорщині будуть відкриті у річницю антирадянського повстання (інфографіка РБК-Україна)

Приховування архівів називають головною помилкою Угорщини. Це дозволило колишнім елітам зберегти вплив, керувати економікою та урядом.

Орбан не став винятком у цій грі. Його адміністрації постійно призначали колишніх комуністів.

Що ще відомо про Угорщину

Будапешт скасував заборону на українські ЗМІ, запроваджену за Орбана. Українська громада та біженці в Угорщині зможуть без обмежень отримувати новини рідною мовою.

Також після приходу до влади Петер Мадяр наказав негайно провести розслідування в Національній податковій та митній адміністрації, Антитерористичному центрі та інших відомствах, причетних до справи.

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