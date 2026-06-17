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Мадяр наказав негайно розслідувати захоплення інкасаторів "Ощаду"

11:58 17.06.2026 Ср
2 хв
Кого саме перевірятимуть?
aimg Олена Чупровська
Мадяр наказав негайно розслідувати захоплення інкасаторів "Ощаду" Фото: Новий прем'єр Угорщини взявся перевіряти митників і антитерористів через "золотий конвой" (Getty Images)
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Угорщина розпочала внутрішні перевірки відразу в кількох силових відомствах через захоплення інкасаторів "Ощадбанку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост прем'єра Угорщини Петера Мадяра в X.

Кого перевіряють

Мадяр заявив, що наказав негайно провести внутрішнє розслідування в Національній податковій та митній адміністрації, Антитерористичному центрі та інших причетних відомствах.

"Ми наказали негайно провести внутрішнє розслідування в Національній податковій та митній адміністрації, Антитерористичному центрі та інших відповідних органах у зв'язку зі справою українського "золотого конвою". Генеральний прокурор повинен негайно розглянути це питання", - написав він.

Що трапилось у березні

5 березня 2026 року два броньовані автомобілі Ощадбанку зупинили поблизу Будапешта. Машини перевозили 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро і 9 кілограмів золота - це був регулярний рейс між австрійським Raiffeisen Bank та Ощадбанком.

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Семеро інкасаторів, які супроводжували вантаж, провели в кайданках понад 28 годин. Одного з них між допитами примусово укололи двічі, після чого йому стало зле і його відвезли до лікарні.

Хто стояв за операцією

За даними угорського видання Telex, рейд був заздалегідь спланованою операцією - без жодного правового підґрунтя. Рішення про її проведення особисто ухвалив тодішній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Угорське урядове Управління з захисту Конституції підтвердило: наказ провести рейд саме 5 березня надійшов від Державного секретаріату при кабінеті прем'єра.

Паралельно з затриманням медіаімперія правлячої партії "Фідес" поширювала згенеровані штучним інтелектом зображення, де інкасаторів подавали як злочинців.

Чим усе закінчилось

У травні 2026 року Угорщина повернула Ощадбанку всі кошти та цінності в повному обсязі - після того, як у країні змінилась влада.

Трирічну заборону на в'їзд до Шенгену для семи інкасаторів скасували, а всі записи про них видалили з державних реєстрів.

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Ощадбанк Угорщина Петер Мадяр
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