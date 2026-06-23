Угорщина заблокувала наступні кроки до вступу України в ЄС, - Politico

Угорщина заблокувала важливий процедурний етап, необхідний для відкриття наступних переговорних кластерів щодо вступу України та Молдови до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Угорщина виявилася єдиною країною, яка виступила проти спільного листа Європейської Ради та Єврокомісії. У цьому документі була викладена узгоджена позиція 27 держав-членів блоку щодо подальших кроків євроінтеграції.

Через вето Будапешта ініціативу доведеться винести на повторне обговорення наступного тижня.

Україна мала на меті відкрити всі шість переговорних кластерів до середини липня. Проте через позицію угорської сторони дотриматися цього графіка буде значно складніше.

За словами європейських дипломатів, угорський уряд загалом погодився на відкриття першого кластера. Однак прем’єр Угорщини Петер Мадяр категорично наполягав на тому, щоб з офіційних документів вилучили формулювання про набуття Києвом членства в ЄС "якомога швидше".

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, 15 червня Україна відкрила перший із шести переговорних кластерів. Очікується, що решту кластерів можуть відкрити до кінця липня або протягом наступних шести місяців. Водночас одним із найбільш оптимістичних сценаріїв називають приєднання України до ЄС у 2030 році.