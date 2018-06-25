Песков считает, что "несогласованность действий" мешает омбудсменам РФ и Украины посетить заключенных

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что "обмен условностями" затрудняет процесс посещения политзаключенных в России и Украине. Об этом сообщает РБК.

"Мы знаем заверения президента Порошенко (президент Украины Петр Порошенко) о том, что Москалькова (омбудсмен РФ Татьяна Москалькова, - ред.) может беспрепятственно нанести визит к Вышинскому (руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, - ред.), но все равно происходит некий обмен условностями, что затрудняет этот процесс, а главное затягивает его по времени", - заявил Песков.

По словам Пескова, "несогласованность действий" мешает омбудсменам РФ и Украины посетить заключенных.

Напомним, ранее сообщалось, что уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова направила омбудсмену Росийской Федерации (РФ) Татьяне Москальковой обращение с просьбой безотлагательно рассмотреть ранее направленные письма относительно визитов к украинским политзаключенным.