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Песков заявил, что "обмен условностями" затрудняет процесс посещения политзаключенных

НовостиПолитика    25.06.2018 - 15:17
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

Песков считает, что "несогласованность действий" мешает омбудсменам РФ и Украины посетить заключенных

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что "обмен условностями" затрудняет процесс посещения политзаключенных в России и Украине. Об этом сообщает РБК.

"Мы знаем заверения президента Порошенко (президент Украины Петр Порошенко) о том, что Москалькова (омбудсмен РФ Татьяна Москалькова, - ред.) может беспрепятственно нанести визит к Вышинскому (руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, - ред.), но все равно происходит некий обмен условностями, что затрудняет этот процесс, а главное  затягивает его по времени", - заявил Песков.

По словам Пескова, "несогласованность действий" мешает омбудсменам РФ и Украины посетить заключенных.

Напомним, ранее сообщалось, что уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова направила омбудсмену Росийской Федерации (РФ) Татьяне Москальковой обращение с просьбой безотлагательно рассмотреть ранее направленные письма относительно визитов к украинским политзаключенным.

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Теги публикации: Российская Федерация, Песков, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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