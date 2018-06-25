Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Пєсков заявив, що "обмін умовностями" ускладнює процес відвідування політв'язнів

НовиниПолітика    25.06.2018 - 15:17
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

Пєсков вважає, що "неузгодженість дій" заважає омбудсменам РФ і України відвідати ув'язнених

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що "обмін умовностями" ускладнює процес відвідування політв'язнів в Росії та Україні. Про це повідомляє РБК.

"Ми знаємо запевнення президента Порошенка (президент України Петро Порошенко) про те, що Москалькова (омбудсмен РФ Тетяна Москалькова, - ред.) може безперешкодно нанести візит до Вишинського (керівник "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, - ред.), але все одно відбувається якийсь обмін умовностями, що ускладнює цей процес, а головне затягує його в часі", - заявив Пєсков.

За словами Пєскова, "неузгодженість дій" заважає омбудсменам РФ і України відвідати  ув'язнених.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова направила омбудсмену Російської Федерації (РФ) Тетяні Москальковій звернення з проханням невідкладно розглянути раніше надіслані листи щодо візитів до українських політв'язнів.

Росія намагається представити Україну як радикальну країну, - Клімкін Політв'язень Гриб не отримує лікування в тюрмі РФ, - адвокат
Теги публікації: Російська Федерація, Песков, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся