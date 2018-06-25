Пєсков вважає, що "неузгодженість дій" заважає омбудсменам РФ і України відвідати ув'язнених

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що "обмін умовностями" ускладнює процес відвідування політв'язнів в Росії та Україні. Про це повідомляє РБК.

"Ми знаємо запевнення президента Порошенка (президент України Петро Порошенко) про те, що Москалькова (омбудсмен РФ Тетяна Москалькова, - ред.) може безперешкодно нанести візит до Вишинського (керівник "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, - ред.), але все одно відбувається якийсь обмін умовностями, що ускладнює цей процес, а головне затягує його в часі", - заявив Пєсков.

За словами Пєскова, "неузгодженість дій" заважає омбудсменам РФ і України відвідати ув'язнених.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова направила омбудсмену Російської Федерації (РФ) Тетяні Москальковій звернення з проханням невідкладно розглянути раніше надіслані листи щодо візитів до українських політв'язнів.