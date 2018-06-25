Денисова просит Москалькову рассмотреть ранее отправленные письма по политзаключенным

На письма, которые раньше направляла Денисова российскому омбудсмену, Россия никак не отреагировала

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова направила омбудсмену Росийской Федерации (РФ) Татьяне Москальковой обращение с просьбой безотлагательно рассмотреть ранее направленные письма относительно визитов к украинским политзаключенным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Уполномоченного ВРУ по правам человека.

"Мною было направлено 23 июня 2018 года на Ваш адрес письмо №1-1788/18, в котором я предложила Вам два разработанных мной планы относительно нашего с Вами взаимного посещения граждан Украины и РФ, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях Украины и РФ", - говорится в обращении Денисовой к Москальковой.

По словам омбудсмена, в продолжение указанного обращения она также направила письмо №1-1789/18 от 23 июня 2018 года, в котором выразила готовность содействовать представителям дипломатических учреждений РФ в Украине в посещении одного человека из ранее предоставленного Татьяной Москальковой списка граждан, содержащихся в пенитенциарных учреждениях на территории Украины.

"Учитывая отсутствие Вашей реакции на указанные письма, а также необходимость выполнения договоренностей президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина, прошу Вас безотлагательно рассмотреть указанные письма и уведомить меня о принятом Вами решении", - подчеркивает Денисова в обращении.

Напомним, ранее Людмила Денисова призвала главу делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине способствовать визитам представителей организации к украинскому политзаключенным'узницы Олега Сенцова.