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Интервью

Денисова просит Москалькову рассмотреть ранее отправленные письма по политзаключенным

НовостиПолитика    25.06.2018 - 14:28
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

На письма, которые раньше направляла Денисова российскому омбудсмену, Россия никак не отреагировала

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова направила омбудсмену Росийской Федерации (РФ) Татьяне Москальковой обращение с просьбой безотлагательно рассмотреть ранее направленные письма относительно визитов к украинским политзаключенным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Уполномоченного ВРУ по правам человека.

"Мною было направлено 23 июня 2018 года на Ваш адрес письмо №1-1788/18, в котором я предложила Вам два разработанных мной планы относительно нашего с Вами взаимного посещения граждан Украины и РФ, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях Украины и РФ", - говорится в обращении Денисовой к Москальковой.

По словам омбудсмена, в продолжение указанного обращения она также направила письмо №1-1789/18 от 23 июня 2018 года, в котором выразила готовность содействовать представителям дипломатических учреждений РФ в Украине в посещении одного человека из ранее предоставленного Татьяной Москальковой списка граждан, содержащихся в пенитенциарных учреждениях на территории Украины.

"Учитывая отсутствие Вашей реакции на указанные письма, а также необходимость выполнения договоренностей президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина, прошу Вас безотлагательно рассмотреть указанные письма и уведомить меня о принятом Вами решении", - подчеркивает Денисова в обращении.

Напомним, ранее Людмила Денисова призвала главу делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине способствовать визитам представителей организации к украинскому политзаключенным'узницы Олега Сенцова.

Денисова призвала главу делегации МККК в Украине способствовать визитам представителей организации к Сенцову Денисова повторно обратилась к МККК с просьбой посетить украинских политзаключенных в РФ
Теги публикации: Денисова, политзаключенные в РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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