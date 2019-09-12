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Освобожденные моряки готовы давать показания в российском суде

Новости » Политика    12.09.2019 - 16:45
Освобожденные моряки готовы давать показания в российском суде
Фото: освобожденные украинцы (РБК-Украина)

Ранее сообщалось, что моряков могут судить якобы из-за незаконного пересечения границы РФ

Украинские моряки, которых 7 сентября освободили из российского плена, заявляют, что в случае необходимости готовы дать показания по делу, которое против них продолжают расследовать в России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как завил на пресс-конференции в Киеве, 12 сентября, командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Денис Гриценко, моряки готовы дать показания в случае необходимости.

"Действительно в настоящее время дело в России продолжается. Следствие продолжается, но без моряков. Адвокаты продолжают там работать ... Если потребуется наше присутствие - пожалуйста, мы будем свидетельствовать. На территории России нас никто не ждет уже, скажем так. Если будет продолжение, то оно будет в режиме онлайн", - сказал он.

Напомним, ранее координатор группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов заявил, что их могут судить дистанционно по уголовному делу о якобы незаконном пересечении границы РФ.

По его словам, это один из вариантов развития событий. Он считает, что то, по какому сценарию будут судить моряков, зависит от переговорного процесса.

Ранее РБК-Украина сообщало, что состояние здоровья моряков удовлетворительное, но каждому нужно время на лечение и обследование. Также каждому из них выплатят по 100 тыс. гривен помощи.

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