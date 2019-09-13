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Пєсков: питання передачі кораблів Україні не піднімалося

Новини » Політика    13.09.2019 - 13:32
Пєсков: питання передачі кораблів Україні не піднімалося
Фото: Дмитро Пєсков (УНІАН)

У Кремлі не готові коментувати повернення українських кораблів

Україна та Російська Федерація в рамках контактів не піднімали питання повернення захоплених в Керченській протоці кораблів. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, на двосторонніх переговорах з обміну полоненими питання про передачу українських кораблів не порушувалося.

"Не готовий зараз обговорювати цю тему, по всій видимості, в рамках тих контактів, які мають місце між Москвою і Києвом це питання має бути піднято. Коли воно буде піднято, воно буде розглянуто", - додав Пєсков.

Нагадаємо, вчора на прес-конференції в Києві командир моряків Денис Гриценко пояснив рішення не стріляти при захопленні кораблів в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

"Це дуже нештатна ситуація. Рішення доводилося приймати там, на місці, і я прийняв таке рішення", - зазначив Гриценко і додав, що моряки йшли через протоку, не готуючись до можливого застосування зброї.

Минулого тижня адвокат українських моряків Микола Полозов заявив, що Росія готується повернути Україні захоплені кораблі.

У Кремлі не виключають нового обміну полоненими з Україною
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