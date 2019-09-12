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Командир моряков объяснил, почему не стреляли при захвате в Керченском проливе

Новости » Общество    12.09.2019 - 16:17
Командир моряков объяснил, почему не стреляли при захвате в Керченском проливе
Фото: Денис Гриценко (РБК-Украина)

Украинские моряки не стреляли из-за "очень нештатной ситуации"

Один из командиров моряков, освобожденных в ходе обмена пленными, Денис Гриценко объяснил решение не стрелять при захвате кораблей в Керченском проливе. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, украинские корабли проходили через Керченский пролив, не готовясь к применению оружия.

"Эта ситуация, на мой взгляд, не то, чтобы была не спланирована, но даже не предусмотрена ни одной, ни другой стороной. Это очень нештатная ситуация. Решения приходилось принимать там, на месте, и я принял такое решение", - отметил Гриценко.

Напомним, ранее координатор группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов заявил, что их могут судить в России. Также адвокат отметил, что Россия может, как прекратить уголовное дело, так и вызвать моряков на какие-то действия; если те не появятся - их объявят в розыск.

Сегодня стало известно, что освобожденный в рамках масштабного обмена пленными активист из Крыма Владимир Балух будет подавать иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Российской Федерации.

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Новости Украины морякиКерченский мостСтрельба
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