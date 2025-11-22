Пєсков не виключив, що Путін до кінця року відвідає окуповані території України

"Поки що немає точно в графіку, але виключати цього не можна", - сказав Пєсков, відповідаючи на відповідне запитання про поїздку в "нові регіони".

Як відомо, восени 2022 року Росія незаконно вписала у свою "конституцію" окуповану Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області України. Причому Москва вписала їх, так і не завоювавши повністю, а в нинішніх спробах мирного врегулювання вимагає від Києва віддати Донбас.