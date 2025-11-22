Пєсков не виключив, що Путін до кінця року відвідає окуповані території України

Спікер Кремля Дмитро Пєсков припустив, що диктатор РФ Володимир Путін до кінця цього року може відвідати окуповані території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокремлівські ЗМІ.
"Поки що немає точно в графіку, але виключати цього не можна", - сказав Пєсков, відповідаючи на відповідне запитання про поїздку в "нові регіони".
Як відомо, восени 2022 року Росія незаконно вписала у свою "конституцію" окуповану Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області України. Причому Москва вписала їх, так і не завоювавши повністю, а в нинішніх спробах мирного врегулювання вимагає від Києва віддати Донбас.
Нагадаємо, 18 квітня 2023 року російські ЗМІ відзвітували, що диктатор РФ Володимир Путін відвідав окуповані території України. Зокрема, він побував у Херсонській та Луганській областях.
Невдовзі в "Центрі журналістських розслідувань" підтвердили, що Путін був у Херсонській області. Однак був нюанс. Він перебував не менше ніж за 130 кілометрів від найближчих позицій ЗСУ.