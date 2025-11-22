Песков не исключил, что Путин до конца года посетит оккупированные территории Украины

"Пока нет точно в графике, но исключать этого нельзя", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос о поездке в "новые регионы".

Как известно, осенью 2022 года Россия незаконно вписала в свою "конституцию" оккупированную Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины. Причем Москва вписала их, так и не завоевав полностью, а в нынешних попытках мирного урегулирования требудет от Киева отдать Донбасс.