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Песков сказал, что Путин обязательно порекомендует своего преемника

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Москва, Пятница 17 декабря 2021 18:12
Песков сказал, что Путин обязательно порекомендует своего преемника Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин порекомендует своего преемника. При этом он отметил, что нового главу государства будут выбирать россияне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Наверняка у президента (Путина - ред.) будут когда-то свои предпочтения в отношении кого-то и наверняка он этого кого-то порекомендует", - сказал Песков.

При этом он добавил, что при выборе преемника Путин имеет право высказать свои предпочтения. Кроме того, Песков отметил, что следующим президентом России станет тот, за кого проголосует российский народ.

Песков уточнил, что Путин имеет право выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года. Однако, добавил пресс-секретарь, российский лидер пока не определился, будет ли он баллотироваться.

Напомним, летом Путин заявил о готовности дать рекомендацию тем, кто будет претендовать на пост президента РФ.

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Владимир Путин Российская Федерация
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