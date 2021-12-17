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Пєсков сказав, що Путін обов'язково порекомендує свого наступника

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Москва, П'ятниця 17 грудня 2021 18:12
Пєсков сказав, що Путін обов'язково порекомендує свого наступника Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії Володимир Путін порекомендує свого наступника. При цьому він зазначив, що нового главу держави обиратимуть росіяни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Напевно у президента (Путіна - ред.) будуть колись свої переваги щодо когось і напевно він цього когось порекомендує",- сказав Пєсков.

При цьому він додав, що при виборі наступника Путін має право висловити свої переваги. Крім того, Пєсков зазначив, що наступним президентом Росії стане той, за кого проголосує російський народ.

Пєсков уточнив, що Путін має право висунути свою кандидатуру на президентських виборах 2024 року. Однак, додав прессекретар, російський лідер поки не визначився, чи буде він балотуватися.

Нагадаємо, влітку Путін заявив про готовність дати рекомендацію тим, хто претендуватиме на посаду президента РФ.

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Володимир Путін Російська Федерація
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