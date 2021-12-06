Песков о плане вторжения России в Украину: "Явно целенаправленный слив"

В окруженные президента Российской Федерации Владимира Путина отреагировали на план вторжения оккупанта в Украину. Назвали это "целенаправленным сливом".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание " TACC ".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что немецкое издание Bild, ссылаясь на данные разведок, заявило о трехэтапной операции вторжения Российской Федерации в Украине.

The Washington Post, со своей стороны, также предупреждало о том, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах уже в начале следующего года.

Тем временем президент Турции Эрдоган заявил о желании стать посредником между странами в разрешении конфликта.