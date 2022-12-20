Пєсков після візиту Зеленського до Бахмуту заявив про поїздку Путіна до "зони СВО"

У Кремлі розповіли, що президент РФ Володимир Путін нібито відвідував зону так званої "спеціальної військової операції".
Як повідомляє РБК-Україна , про це в коментарі "Російській газеті" заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Його попросили прокоментувати нещодавнє повідомлення депутата Держдуми Андрія Гурулєва про те, що Путін нібито побував у "зоні СВО".
"Якщо він має на увазі штаб, де він був у п'ятницю (16 грудня - ред.), то так", - відповів Пєсков.
При цьому він не уточнив, де саме знаходиться цей штаб і що конкретно мається на увазі під "зоною СВО".
Нагадаємо, що така заява прозвучала після того, як президент України Володимир Зеленський відвідав Бахмут (Донецька область ) - одну з найгарячіших точок на даний момент.
Також ми писали, що, за словами Пєскова, Путін може поїхати на окупований Донбас.
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