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Пєсков після візиту Зеленського до Бахмуту заявив про поїздку Путіна до "зони СВО"

Фото: Володимир Путін, президент РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Кремлі розповіли, що президент РФ Володимир Путін нібито відвідував зону так званої "спеціальної військової операції".

Як повідомляє РБК-Україна , про це в коментарі "Російській газеті" заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Його попросили прокоментувати нещодавнє повідомлення депутата Держдуми Андрія Гурулєва про те, що Путін нібито побував у "зоні СВО".

"Якщо він має на увазі штаб, де він був у п'ятницю (16 грудня - ред.), то так", - відповів Пєсков.

При цьому він не уточнив, де саме знаходиться цей штаб і що конкретно мається на увазі під "зоною СВО".

Нагадаємо, що така заява прозвучала після того, як президент України Володимир Зеленський відвідав Бахмут (Донецька область ) - одну з найгарячіших точок на даний момент.

Також ми писали, що, за словами Пєскова, Путін може поїхати на окупований Донбас.

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