Пєсков після візиту Зеленського до Бахмуту заявив про поїздку Путіна до "зони СВО"

Його попросили прокоментувати нещодавнє повідомлення депутата Держдуми Андрія Гурулєва про те, що Путін нібито побував у "зоні СВО".

"Якщо він має на увазі штаб, де він був у п'ятницю (16 грудня - ред.), то так", - відповів Пєсков.

При цьому він не уточнив, де саме знаходиться цей штаб і що конкретно мається на увазі під "зоною СВО".