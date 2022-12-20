Песков после визита Зеленского в Бахмут заявил о поездке Путина в "зону СВО"

Его попросили прокомментировать недавнее сообщение депутата Госдумы Андрея Гурулева о том, что Путин якобы побывал в "зоне СВО".

"Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу (16 декабря - ред.), то да", - ответил Песков.

При этом он не уточнил, где именно находится этот штаб и что конкретно имеется ввиду под "зоной СВО".