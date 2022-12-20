Песков после визита Зеленского в Бахмут заявил о поездке Путина в "зону СВО"

В Кремле рассказали, что президент РФ Владимир Путин якобы посещал зону так называемой "специальной военной операции".
Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии "Российской газете" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Его попросили прокомментировать недавнее сообщение депутата Госдумы Андрея Гурулева о том, что Путин якобы побывал в "зоне СВО".
"Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу (16 декабря - ред.), то да", - ответил Песков.
При этом он не уточнил, где именно находится этот штаб и что конкретно имеется ввиду под "зоной СВО".
Напомним, что такое заявление прозвучало после того, как президент Украины Владимир Зеленский посетил Бахмут (Донецкая область) - одну из самых горячих точек на данный момент.
Также мы писали, что, по словам Пескова, Путин может поехать на оккупированный Донбасс.
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