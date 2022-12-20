RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Песков после визита Зеленского в Бахмут заявил о поездке Путина в "зону СВО"

Фото: Владимир Путин, президент РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Кремле рассказали, что президент РФ Владимир Путин якобы посещал зону так называемой "специальной военной операции".

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии "Российской газете" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать недавнее сообщение депутата Госдумы Андрея Гурулева о том, что Путин якобы побывал в "зоне СВО".

"Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу (16 декабря - ред.), то да", - ответил Песков.

При этом он не уточнил, где именно находится этот штаб и что конкретно имеется ввиду под "зоной СВО".

Напомним, что такое заявление прозвучало после того, как президент Украины Владимир Зеленский посетил Бахмут (Донецкая область) - одну из самых горячих точек на данный момент.

Также мы писали, что, по словам Пескова, Путин может поехать на оккупированный Донбасс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПесковВойна России против Украины