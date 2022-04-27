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Песков об обмене Медведчука на военных: об этом речи не ведется

Новина українською →
Украина, Среда 27 апреля 2022 14:29
Песков об обмене Медведчука на военных: об этом речи не ведется Фото: Виктор Медведчук (kremlin.ru)
Автор: Наталия Гурковская

В Кремле пока не обсуждают вопрос об обмене кума Владимира Путина Виктора Медведчука на освобождение украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Об этом речи не ведется", - отметил Песков.

Напомним, ранее Медведчук обратился к президентам Украины и России с просьбой обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. В Офисе президента сомневаются, что российская сторона пойдет на такой обмен.

У президента России Владимира Путина и ранее говорили, что им пока нечего сказать насчет возможности обмена.

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