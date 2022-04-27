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Пєсков про обмін Медведчука на військових: про це не йдеться

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Україна, Середа 27 квітня 2022 14:29
Пєсков про обмін Медведчука на військових: про це не йдеться Фото: Віктор Медведчук (kremlin.ru)
Автор: Наталія Гурковська

У Кремлі поки що не обговорюють питання про обмін кума Володимира Путіна Віктора Медведчука на звільнення українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Про це не йдеться", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, раніше Медведчук звернувся до президентів України і Росії з проханням обміняти його на захисників і мирних жителів Маріуполя. В Офісі президента сумніваються, що російська сторона піде на такий обмін.

У президента Росії Володимира Путіна і раніше говорили, що їм поки нічого сказати щодо можливості обміну.

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