В Песках боевики из миномета обстреляли гражданских. Мина попала в дом

Так, под обстрел попал частный сектор населенного пункта Пески. В 6:55 во двор одного из местных жителей попала мина, при этом взрывной волной были вырваны ворота и повреждено ограждение.

"Хозяин выбежал на улицу, чтобы посмотреть что случилось и именно этим спас себе жизнь, - ведь следующая мина попала в дом, пробила крышу и взорвалась на чердаке, в результате чего было разрушено потолок гостиной и повреждено осколками другие комнаты жилого дома", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК провела фотофиксацию преступления боевиков. Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.

Фото: боевики попали миной в дом гражданского (facebook.com/pressjfo.news)