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На Донбассе снайпер ранил украинского военного, он в тяжелом состоянии

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Суббота 22 мая 2021 10:34
На Донбассе снайпер ранил украинского военного, он в тяжелом состоянии Фото: на Донбассе снайпер боевиков ранил украинского военного (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 22 мая осуществили обстрел позиций украинских военных. От пули снайпера получил ранение военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центре Оперативно-тактической группировки "Восток".

"В результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья воина - тяжелое", - говорится в сообщении.

На обстрелы противника украинские защитники открыли ответный огонь.

Напомним, за прошедшие сутки, 21 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. Пострадали трое военнослужащих ВСУ.

Напомним, что согласно информации украинской разведки, командование Вооруженных сил Российской Федерации продолжают наращивать боеспособность вооруженных группировок на оккупированной территории Донбасса.

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